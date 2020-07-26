الحكومة تناقش منحة كورونا والنوادي الرياضية تفتح أبوابها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، جلسة لمتابعة تداعيات أزمة كورونا فيما تسجل بالبلاد معدل إصابات قياسي، وسيتم خلال الجلسة مناقشة منحة كورونا التي أعلن عنها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

ومن المتوقع أن تصادق الحكومة على منحة كورونا، وذلك بعد التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الليكود وحزب "كاحول لافان" بشأن الشرائح الاجتماعية التي ستحصل على المنحة.

وسبق أن أعلن نتنياهو عن دفع منحة لجميع المواطنين، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة اللهجة ودفعه لتغيير شروط الحصول على المنحة وتخصيصها بالأساس للشريحة التي تعاني أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة، وتلك الشرائح التي تحصل على مخصصات من التامين الوطني.

وستصادق الحكومة على خطة اقتصادية بقيمة 6.5 مليار شيكل، حيث رصد للخطة 500 مليون شيكل إضافي، وذلك بعد أن تقرر مضاعفة المنحة للشرائح التي تتقاضى مخصصات من التأمين الوطني، وبذلك يصل قيمة ميزانيات المساعدات التي رصدت وأعلن عنها خلال أزمة كورونا نحو 200 مليار شيكل.

ومن المتوقع أن تصادق الحكومة بأغلبية على الخطة، وذلك بعد التفاهمات التي تم التوصل إليها بين نتنياهو ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، وأيضا الاستجابة لطلب أعضاء بالائتلاف لإجراء تعديلات على الخطة.

وفي أعقاب التعديلات على الخطة بطلب من أعضاء في الائتلاف الحكومي، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، سيحصل على المنحة كل مواطن لا يتعدى دخله السنوي 640 ألف شيكل، وذلك وفقا للتقارير المالية المقدمة لعام 2019.

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وبموجب هذه التعديلات والشروط، سيحصل كل مواطن ما فوق الـ18 عاما على منحة بقيمة 750 شيكل، وستحصل العائلة على مبلغ إضافي بقيمة 500 شيكل لكل طفل حتى الطفل الثالث.

كما سيحصل على منحة مضاعفة، كل من يحصل على مخصصات من التأمين الوطني، سواء مخصصات التمريض، ومخصصات الإعاقة، وضمان الدخل، ومخصصات النفقة، ومخصصات وإعانة للمهاجرين.

ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة لإجراء تعديلات على الخطة، خاصة مع مطالبة رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه غفني، بدفع منحة عن كل طفل حتى جيل 18 عاما حتى بعد أول ثلاثة أطفال.

وفي حال صادقت الحكومة على الخطة الاقتصادية ومنحة كورونا، ستتحول الخطة للمناقشة والمصادقة في اللجنة الوزارية للتشريعات، على أن تحول غدا الإثنين للتصويت في الكنيست.

وفي سياق إجراءات كورونا، عاودت نوادي اللياقة البدنية والرياضية صباح اليوم الأحد، لفتح أبوابها والعمل، حيث دخل إلى حيز التنفيذ عند الساعة الخامسة من صباح اليوم قرار لجنة كورونا في الكنيست الذي يجيز بفتح النوادي الرياضية، وذلك بعد 3 أسابيع على إغلاقها كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وستعمل نوادي اللياقة البدنية والرياضية بموجب تعليمات وزارة الصحة ومعايير الشارة البنفسجية، وذلك بتحديد عدد الزبائن داخل النادي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وقياس درجة الحرارة لكل شخص يدخل النادي.