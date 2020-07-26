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تعرف على آخر مستجدات مليونية الإدارة الذاتية في المهرة اليمنية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 26 يوليه 2020

أكدت مصادر خاصة أن المليونية التي دشنتها القيادة المحلية في محافظة المهرة، شرق اليمن، بدأت في موعدها رغم العراقيل والتحديات التي وضعتها عناصر الإخوان أمام الجماهير الجنوبية.

 

 

وأقدمت المليشيات الإخوانية على اختطاف سالم عبيد، رئيس الادارة المحلية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، من منزله اليوم السبت.

 

 

وقالت المصادر إن خدمة الإنترنت أصبحت متردية لتعتيم المليونية في محافظة المهرة وشل الحركة الإعلامية هناك.

 

 

وكشفت المصادر أن الوفود الجنوبية لم تستطع الوصول إلى مدينة الغيضة من قبل السلطات الإخوانية التي منعت الجماهير والإعلاميين بشكل خاص، في حين تمكن بعض المشاركين من الوصول إلى الساحات مشيا على الأقدام.

 

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وقالت مصادر أخرى إن المليشيات الإخوانية في المهرة تتلقى تعليمات من الإرهابي سالم الحريزي، لتعطيل سير المليونية، مشيرة إلى أنه هدد بتفجير الساحات في حال أقيمت المليونية.

 

 

وأضافت المصادر، أن قبائل المهرة لعبت دورا مهما في تأمين الساحات من عصابات ومليشيات الإخوان في مدينة الغيضة، ولولاها لما نجحت المليونية.

 

 

وتابعت المصادر، إن العصابات التي تنتشر في محافظة المهرة تعمل في تهريب المخدرات وتتعاطاها، والأعمال الإجرامية التي تمارسها بها بحق المتظاهرين السلميين تعد مخالفة للقانون والأعراف الدولية.

 

 

ومن جانب آخر، أفادت أنباء عن الإفراج عن رئيس الادارة المحلية بالمجلس الانتقالي بالمهرة، سالم عبيد، في حين لم يتم تأكيد هذا الخبر رسميا.

 

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