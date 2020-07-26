الإمارات.. إقبال متزايد على مركز فحص فيروس كورونا في أم القيوين

الأحد 26 يوليه 2020

أكد أحمد الشمري مدير مركز المسح من المركبة لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، في أم القيوين بقاعة الشيخ خليفة للأفراح أن هناك إقبالاً متزايداً خصوصاً من موظفي الدوائر المحلية بالإمارة، والتي تم تغطيتها بنسب كبيرة، وما زالت عملية الفحص جارية للموظفين والموظفات، إضافة إلى الأشخاص الذين يقبلون على المركز من مختلف الجهات، حيث يتم استقبالهم يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وفقا للبيان.



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وأشار إلى استقبال 400 شخص يومياً من الديوان الأميري بالإمارة لإجراء الفحص المجاني لهم بمكرمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف الشمري: إن كال العاملين في المركز بما فيهم المتطوعون يؤدون أعمالهم بصورة جيدة ما سهل عملية الفحص، حيث يعمل المركز طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار 10 ساعات يومياً، وعملية تسجيل الحالات في المركز وإجراء أخذ العينة من المفحوصين لا تتعدى 5 دقائق، منذ دخولهم المركز بالمركبة، بعد إدخال بطاقة الهوية في القارئ، ليستدل على بيانات الشخص، وتسجيله، ومن ثم إجراء الفحص بأخذ عينة من الأنف، موضحاً أنه يُشعر المراجعون بالنتائج في رسالة نصية بعد أخذ العينة، كما أنه على الراغبين في حجز موعد للفحص الاتصال على رقم مركز استجابة أو من خلال تطبيق شركة أبوظبي للخدمات الصحية، «صحة»، المتوفر في على منصات الهواتف المتحركة.