شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن لرغبته في الزواج من أخرى.. امرأة تعذب زوجها حتى الموت! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:31 صباحًا, 26 يوليو 2020 م المناطق _ القاهره شهدت مدينة منية النصر في محافظة الدقهلية شمال مصر، جريمة بشعة راح ضحيتها معلم متقاعد يبلغ من العمر 63 عاماً، حيث عثر الأهالي عليه ملقى في منور عقار منزله عارياً، وبه آثار تعذيب شديدة، وتوفي فور وصوله المستشفى

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