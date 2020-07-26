شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 155 حالة وفاة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:03 صباحًا, 26 يوليو 2020 م المناطق _ كانبيرا أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز عن وفاة عشرة أشخاص بفيروس كورونا في الولاية في أسوأ حصيلة وفيات يومية منذ بداية الوباء في أستراليا، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 71 وفي أستراليا إلى 155 حالة وفاة.

كما جرى تسجيل 459 إصابة جديدة بالفيروس في الولاية خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 13950 إصابة تعافى منها 9017 شخصا.

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