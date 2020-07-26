وزير التعليم يكلف رئيسا جديدا لجامعة نينوى

اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الاحد، عن تكليف رئيسا جديدا لجامعة نينوى خلفا لمزاحم قاسم الخياط الذي أحيل على التقاعد.

وقال عبد الصحاحب في بيان تلقت الخليج 365، انه "يجب ان يستكمل أساتذة الجامعات المهام التي اضطلع بتنفيذها القيادات الجامعية السابقة وتعزيز الجانب المؤسسي وتكثيف خدمة المجتمع وتركيز الجهد على معالجة تداعيات الظروف في محافظة نينوى".

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وجدد عبد الصاحب شكره "للإدارة السابقة في جامعة نينوى، متمنيا لرئيس الجامعة الجديد أسامة إسماعيل خضير المشهداني النجاح في الإسهام بتحقيق أهداف التعليم العالي في العراق".

الجدير بالذكر أن أسامة إسماعيل المشهداني طبيب مختص بالجراحة العامة وعميد كلية الطب وعضو خلية الأزمة في محافظة نينوى وعضو اللجنة العليا لاعتماد كليات الطب في العراق.