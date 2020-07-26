الزعيم الكوري الشمالي يعلن 'حالة الطواريء' بعد عودة هارب كوري شمالي بأعراض كورونا

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية انه خلال الاجتماع الذي عُقِد أمس السبت، قال "كيم" أيضًا إنه اتخذ إجراءً وقائيًّا بإغلاق مدينة "كيسونغ" بالكامل، بعد عودة "الهارب" إلى المدينة الحدودية في 19 تموز بعد عبوره خط ترسيم الحدود العسكري، وذلك بعد 3 سنوات من فراره إلى الجنوب.

وقالت الوكالة "لمعالجة الوضع الحالي، أعلن الزعيم حالة الطوارئ في المنطقة، وأوضح عزم اللجنة المركزية للحزب على التحول من حالة الطوارئ لمكافحة الوباء في الدولة إلى حالة الطوارئ القصوى،مضيفة أن الاجتماع تبنى بالإجماع إعلان "حالة الطوارئ القصوى".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين كوريين جنوبيين بعد للتعليق على العبور المزعوم لخط الحدود بين الكوريتين.

وقالت الوكالة إن "المريض المشتبه فيه وُضِع تحت الحجر الصحي كخطوة أساسية بعد فحص الدم وعدة فحوصات طبية على الجهاز التنفسي، التي أظهرت "نتيجة غير مؤكدة" يمكن القول إنها حالة مشتبه فيها".

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وأضافت أن "جميع المخالطين لهذا الشخص سيخضعون لفحص شامل وسيتم وضعهم في الحجر الصحي".

وأمر "كيم" المسؤولين بالقيام على الفور بمتابعة العمل التنظيمي لتنفيذ قرار الاجتماع، وشدد على الحاجة إلى "الحفاظ على الانضباط التنظيمي الصارم بدقة".

واشارت الى إن اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال "ستعاقب بشدة وتتخذ الإجراءات اللازمة" بعد التحقيق في الوحدة العسكرية المسؤولة عن "ضعف الحراسة" الذي أدى إلى حادثة الهرب.

وفي أواخر شهر كانون الثاني، أعلنت كوريا الشمالية حالة الطوارئ الوطنية ضد تفشي الفيروس، وقامت بإغلاق حدودها وتشديد إجراءات الحجر الصحي.

ولم تبلغ كوريا الشمالية حتى الآن عن أي حالة للإصابة رسميًّا بالفيروس، لكنها كثفت جهودها الوقائية في جميع أنحاء البلاد، واصفة مكافحتها للفيروس بأنها "مسألة سياسية" ستحدد مصير البلاد.