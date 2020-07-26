الزعيم الكوري الشمالي يعلن 'حالة الطواريء' بعد عودة هارب كوري شمالي بأعراض كورونا

عقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" اجتماعًا طارئًا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، وتبنى "حالة الطوارئ القصوى" ضد فيروس كورونا المستجد، بعد عودة منشق من كوريا الجنوبية يعاني من أعراض الإصابة بالفيروس.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية انه خلال الاجتماع الذي عُقِد أمس السبت، قال "كيم" أيضًا إنه اتخذ إجراءً وقائيًّا بإغلاق مدينة "كيسونغ" بالكامل، بعد عودة "الهارب" إلى المدينة الحدودية في 19 تموز بعد عبوره خط ترسيم الحدود العسكري، وذلك بعد 3 سنوات من فراره إلى الجنوب.
وقالت الوكالة "لمعالجة الوضع الحالي، أعلن الزعيم حالة الطوارئ في المنطقة، وأوضح عزم اللجنة المركزية للحزب على التحول من حالة الطوارئ لمكافحة الوباء في الدولة إلى حالة الطوارئ القصوى،مضيفة أن الاجتماع تبنى بالإجماع إعلان "حالة الطوارئ القصوى".
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين كوريين جنوبيين بعد للتعليق على العبور المزعوم لخط الحدود بين الكوريتين.
وقالت الوكالة إن "المريض المشتبه فيه وُضِع تحت الحجر الصحي كخطوة أساسية بعد فحص الدم وعدة فحوصات طبية على الجهاز التنفسي، التي أظهرت "نتيجة غير مؤكدة" يمكن القول إنها حالة مشتبه فيها".
وأضافت أن "جميع المخالطين لهذا الشخص سيخضعون لفحص شامل وسيتم وضعهم في الحجر الصحي".
وأمر "كيم" المسؤولين بالقيام على الفور بمتابعة العمل التنظيمي لتنفيذ قرار الاجتماع، وشدد على الحاجة إلى "الحفاظ على الانضباط التنظيمي الصارم بدقة".
واشارت الى إن اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال "ستعاقب بشدة وتتخذ الإجراءات اللازمة" بعد التحقيق في الوحدة العسكرية المسؤولة عن "ضعف الحراسة" الذي أدى إلى حادثة الهرب.
وفي أواخر شهر كانون الثاني، أعلنت كوريا الشمالية حالة الطوارئ الوطنية ضد تفشي الفيروس، وقامت بإغلاق حدودها وتشديد إجراءات الحجر الصحي.
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