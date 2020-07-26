العراق يهيمن على المراكز الاولى في بطولة مصر للتايكواندو

هيمن لاعبو المنتخب العراقي للتايكواندو، على اغلب المراكز الاولى في بطولة (البومسي اون لاين ٢٠٢٠) التي نظمها الاتحاد المصري للعبة.

ورغم المشاركة الواسعة لابطال العرب في البطولة التي اقيمت بطريقة (اون لاين ) الا ان ليوث الرافدين استطاعوا تسجيل اسماءهم في قائمة الاوائل التي افتتحت بالبطلة ( طيبة عمر حميد) بفوزها بالمركز الاول (بالكاديت ) لفئة ١٤ عاماً نساء ، ثم سجلت زميلتها ( شهد حمادي سلوم) اسمها اولاً ( بالجونيور ) تحت ١٨ عاماً ، وجاءت البطلة (مريم محمد ) بالمركز الثاني بنفس الفعالية.

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واستمرت الانجازات وجاء الدور على الرجال الذين حققوا المراكز الاولى (بالكاديت) حيث نال ثلاثة لاعبين المراكز الاولى مكرر في ( الكاديت ) تحت ١٤ عاماً بواسطة ( ريان احمد عمر وحميد عبدالرحمن حميد ومهيمن ليث فائز) .



هذا التفوق جاء بفضل الاستمرارية بالتدريبات للاعبين رغم ضيق الخناق الذي فرضه وباء كورنا على الحركة الرياضية بشكل عام في العراق لكنه لم يكسر عزيمة العراقيين في النجاح .

وبارك رئيس الاتحاد المركزي للتايكوندو ابراهيم البهادلي لجميع المدربين الذين كانوا حريصين على اثبات انفسهم مع لاعبيهم في المحافل والتجمعات الرياضية ووضع اسم العراق دائما في المراكز الاولى للمسابقات العالمية والاسيوية والعربية.