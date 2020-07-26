حددت اللجنة المالية النيابية، الأسبوع الحالي موعداً لاستضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لبحث أسباب تأخير توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم إرسال موازنة 2020، متهمة وزارة المالية بعدم تجاوبها مع اللجنة لمناقشة العديد من الملفات المالية.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح لوسائل اعلامية حكومية: إن "اللجنة تحاول فتح قنوات اتصال مع وزارة المالية، إلا أن الأخيرة غير جادة في التعاون".
واضاف ان "اللجنة قررت خلال الأسبوع الحالي استضافة وزير المالية ووكيل الوزارة ومدير عام دائرة المحاسبة في الوزارة ومن خلال الدائرة التلفزيونية لبحث ومناقشة أسباب تأخير توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم إرسال موازنة عام 2020، وكذلك مناقشة رواتب المحاضرين المجانين والعقود وملفات مالية أخرى معلقة".
وتابع "في حال عدم حضور وزير المالية للاجتماع فإن اللجنة ستبقى مصرة على عقده بعد عيد الأضحى المبارك لاتخاذ قرارات بشأن هذه الملفات".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة نيابية: وزارة المالية لا تتجاوب معنا وسنستضيف علاوي الاسبوع الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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