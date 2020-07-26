اخبار العالم

كورونا يتمدد في حكومة جنوب أفريقيا ويأتي بالرابع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الأحد 2020/7/26 09:58 ص بتوقيت أبوظبي

أصيب وزير التجارة في جنوب أفريقيا إبراهيم باتيل بفيروس ، ليصبح بذلك رابع عضو في الحكومة يصاب بالوباء العالمي في البلد الأكثر تضررا بالفيروس في القارة السمراء.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فوملا وليامز إن باتيل (58 عاما) في وضع جيد، مشيرة إلى أنه يخضع للحجر الذاتي وسيواصل العمل من منزله.

Advertisements

كما لفتت إلى أن الذين خالطوه يخضعون لحجر ذاتي أيضا، وحثتهم على إجراء فحوص.

وقبل باتيل، أصيب وزيرا العمل ثولاس نخيسي، والموارد المنجمية غويدي مانتاشي، وأيضا الدفاع نوسيفيين مابيسا-نغاكولا الذي شفي من المرض، إلى جانب إصابة عدد من نواب البرلمان.

وحتى اليوم، سجلت جنوب أفريقيا أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في القارة السوداء، بـ434 ألفا ومئتي إصابة توفي منهم 6655 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يتمدد في حكومة جنوب أفريقيا ويأتي بالرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا