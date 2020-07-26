كورونا يتمدد في حكومة جنوب أفريقيا ويأتي بالرابع

الخليج 365الأحد 2020/7/26 09:58 ص بتوقيت أبوظبي
أصيب وزير التجارة في جنوب أفريقيا إبراهيم باتيل بفيروس كورونا، ليصبح بذلك رابع عضو في الحكومة يصاب بالوباء العالمي في البلد الأكثر تضررا بالفيروس في القارة السمراء.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة فوملا وليامز إن باتيل (58 عاما) في وضع جيد، مشيرة إلى أنه يخضع للحجر الذاتي وسيواصل العمل من منزله.
كما لفتت إلى أن الذين خالطوه يخضعون لحجر ذاتي أيضا، وحثتهم على إجراء فحوص.
وقبل باتيل، أصيب وزيرا العمل ثولاس نخيسي، والموارد المنجمية غويدي مانتاشي، وأيضا الدفاع نوسيفيين مابيسا-نغاكولا الذي شفي من المرض، إلى جانب إصابة عدد من نواب البرلمان.
وحتى اليوم، سجلت جنوب أفريقيا أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في القارة السوداء، بـ434 ألفا ومئتي إصابة توفي منهم 6655 شخصا.
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