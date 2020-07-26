شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب "التعليم" بإعلان خطة إحلال وتجديد المدارس قبل العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بمجلس النواب، بشأن الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، سواء على صعيد البنية التحتية للمدارس وعمل الصيانة الدورية اللازمة والتجهيزات والبنية التكنولوجية، خاصة وان هذا العام سيكون هناك توسع فى التعليم عن بُعد، مما يستوجب ضرورة أن تكون جميع المدارس بالقرى والنجوع والعزب مؤهلة للقيام بهذا الدور لضمان نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك حصر شامل بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وأوضاعها والصيانة المطلوبة، بالإضافة لحل أزمة تكدس الطلاب، مقترحا أن يتم حضور الطلاب بالتناوب بين المراحل التعليمية المختلفة من أجل حل مؤقت لأزمة الكثافة، لحين بناء مدارس جديدة والتوسع فى بناء الفصول بمختلف المناطق التى تشهد تكدس.

Advertisements

وأشار عضو البرلمان، إلى أن أزمة عجز المعلمين من المشاكل التى يجب أن تكون الوزارة قد وجدت لها حلا، ووضعت لها أكثر من سيناريو قبل بدء الدراسة، حتى لا تتكرر واقعة كل عام المتمثلة فى إجراء مسابقة للمعلمين، ومن ثم يتم تسليمهم العمل فى منتصف الفصل الدراسى الثانى وبالتالى لا يتم تحقيق أى استفادة تذكر ويمثل هذا الأمر إهدار للمال العام، مما يستوجب ضرورة حل الأزمة قبل بدء الدراسة وليس أثناء الدراسة أو فى منتصف الفصل الدراسى.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2020.2021 ،حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهى يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).