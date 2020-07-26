شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "القومى لحقوق الإنسان": يجب تنظيم حملات توعية بأهمية المشاركة بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدنى بتنظيم حملات توعية بالمحافظات بأهمية المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها الشهر القادم، وخاصة أن جائحة فيروس كورونا ستجعل الإقبال ضعيف.

وأضاف صلاح سلام فى تصريحات لـ"الخليج 365": "يجب على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن عن الإجراءات الاحترازية التي سوف تتبعها في اللجان لتبعث الطمأنينة في نفوس الناخبين المشاركين فى العملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان للانتخابات سيشكل غرفة عمليات لمتابعة عملية الانتخابات سواء الدعاية أو الإجراءات المتبعة.

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وكان الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أكد من قبل أن المجلس سيشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها فى شهر أغسطس المقبل، مضيفا أن المجلس سيكون على تواصل دائم بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف صلاح سلام، لـ"الخليج 365"، أن مجلس الشيوخ إذا تم اختيار نوابه بعناية بحيث تتوافر فيه الخبرات والعقول المفكرة و المبدعة سيكون عليه دورا كبيرا فى فلترة القوانين التى تصدر من مجلس النواب، هذا بالإضافة لضرورة عودة دوره السابق فى الإشراف على الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة بصفته عقل وضمير الشعب وكل الاختصاصات السابقة والتى تم إضافتها على مجلس النواب.

وتابع صلاح سلام: "فى كل الدول المتحضرة يوجد غرفتين للتشريع والرقابة وذلك لتمحيص كل المخرجات التى تخرج من مجلس النواب ولتحقيق أهداف الدستور الذى توافق عليه الشعب ومصر دولة ذات تاريخ برلمانى وسياسى منذ أكثر من قرن فمن الطبيعى أن تكون قواعد الممارسة الديموقراطية سليمة وناضجة".