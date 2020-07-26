كورونا في إيران: الإصابات 288 ألفاً و839 والوفيات 15 ألفاً و484

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى 288 ألفا و839 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت طهران، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن 15 ألفا و484 شخصا توفوا جراء الفيروس في البلاد، بينما تعافى 251 ألفا و319 منه.
ومر نحو 22 أسبوعا منذ أول حالة جرى تسجيل إصابتها في إيران.
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