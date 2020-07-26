كوريا الجنوبية تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم أمس

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالأمس، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 14 الفا و 150 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه كان من بين الإصابات الجديدة، 46 إصابة وافدة من الخارج، وهذا أعلى بحوالي 4 أضعاف من عدد الإصابات المحلية الجديدة التي سجلت 12 إصابة.

وخلال يوم أمس السبت، تم اكتشاف 38 إصابة إضافية من بين 293 عاملا كوريا جنوبيا، عادوا إلى البلاد من العراق يوم الجمعة بطائرتين عسكريتين. وبالتالي فإن إجمالي عدد المصابين بكورونا من بين العمال العائدين من العراق وصل إلى 74 شخصًا.

ومن ناحية أخرى، ظل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا دون تغيير عند 298 حالة.