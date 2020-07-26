تدريب القوات البحرية والمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

حازت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وخفض عجز الموازنة والدين العام، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد والتي أبرزت أيضا توجيهاته بتحسين بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية بالتعاون مع الشركات العالمية.

كما اهتمت الصحف بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي مع نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ للاطمئنان على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وركزت الصحف على التدريب البحري العابر الذي نفذته القوات البحرية المصرية والفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية.

وبرز في الصحف - أيضا - إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت لاحق اليوم القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات مجلس الشيوخ بعد انتهاء المدة المقررة لمرحلة الفصل في الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري يوم الجمعة الماضي.

وفي الشأن الاقتصادي، سلطت الصحف الضوء على انطلاق المبادرة الرئاسية لشراء المنتجات المحلية وتشجيع المنتج الوطني وتشجيع المواطنين على الشراء وتوفير احتياجاتهم من السلع والمنتجات والاستفادة من التخفيضات والخصومات المقدمة، وذلك في وقت لاحق اليوم.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، حيث وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلا عن تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في المجتمع.

ونقلت صحيفة (الجمهورية) عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول إن الاجتماع تناول عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالي للسنة المالية المنتهية (2019 - 2020).

وفي اجتماع ثان، أوردت صحيفة (الأهرام) توجيهات الرئيس السيسي - خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة - بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد بهدف مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة فضلا عن توطين صناعة السيارات في مصر والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي وجه - كذلك - بمواصلة خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذلك المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لمصلحة الاقتصاد الوطني.

وفي نشاط رئاسي آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (الرئيس يطمئن على صحة أمير الكويت)، أن الديوان الأميري الكويتي أعلن أن نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تلقى مساء أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس عبد الفتاح السيسي اطمأن خلاله على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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ونقلت الصحيفة عن بيان أصدره الديوان الأميري الكويتي القول إن الرئيس السيسي أعرب - خلال الاتصال - عن تمنياته لأمير الكويت بدوام الصحة وموفور العافية، وأشار إلى أن نائب أمير الكويت ولي العهد أعرب - من جانبه - عن بالغ شكره لأخيه الرئيس السيسي، مقدرا هذا التواصل الأخوي الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا له موفور الصحة والعافية.

عسكريا، تناقلت الصحف نبأ التدريب البحري العابر الذي نفذته القوات البحرية المصرية والفرنسية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، حيث نشرت صحيفة (الأهرام) أنه "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة؛ نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية".

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية، بالإضافة إلى تنفيذ المعارك التصادمية مع استخدام طائرات الهيل المحمولة بحرا.

وأضافت الصحيفة أن التدريب أظهر مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر.

وفي سياق سياسي داخلي، أوردت صحفية (الجمهورية) أن الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت أن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس ستكون بالبريد على مقر السفارات والقنصليات ويقدم كل مصري بياناته في الدولة المتواجد بها.

في حين نشرت صحيفة (الأهرام) أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن اليوم القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات مجلس الشيوخ بعد انتهاء المدة المقررة لمرحلة الفصل في الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري يوم الجمعة الماضي.

وفي شأن التعليم، نسبت صحيفة (الجمهورية) لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار القول - في تصريحات خاصة للصحيفة - إن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات تبدأ 20 أغسطس المقبل، وأن عدد الرغبات المتاحة لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق 75 رغبة بعد إقرارها من المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم فتح موقع التنسيق 6 أغسطس؛ للتسجيل في اختبارات القدرات لبعض الكليات والتي تعقد 8 وحتى 20 أغسطس.

ونقلت الصحيفة عن الوزير إن مجلس الجامعات الخاصة سيبحث - في اجتماعه غدا - ضوابط القبول بالجامعات هذا العام وتنظيمها .

اقتصاديا، أبرزت صحيفة (الأخبار) انطلاق المبادرة الرئاسية لشراء المنتجات المحلية وتشجيع المنتج الوطني وتشجيع المواطنين على الشراء وتوفير احتياجاتهم من السلع والمنتجات والاستفادة من التخفيضات والخصومات المقدمة اليوم، حيث جرى تخصيص 125 مليار جنيه للاستثمار في المبادرة وتنشيط حركة التجارة والصناعة وتشجيع الاستهلاك منها 12.25 مليار جنيه لأصحاب البطاقات التموينية .

وأضافت الصحيفة أنه سيجرى دعم المواطنين بما يعادل 200 جنيه للفرد المقيد على بطاقات التموين بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة التموينية، والتي يستفيد منها حوالى 64 مليون مواطن على أن تخصص هذه المبالغ للشراء من المنتجات الوطنية المشاركة في المبادرة، ومن المصانع والمحلات التي تقدمت للمشاركة في المبادرة التي طالب بها الرئيس السيسي؛ لتنشيط وتحريك الاقتصاد في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها لمواجهة الآثار والنتائج التي ترتبت على فيروس كورونا والآثار السلبية التي أثرت على اقتصاديات العالم والظروف والمتغيرات العالمية.

إلى ذلك، سلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي أكد انخفاض معدل التضخم في العام المالي الماضي لأدنى مستوى له منذ 14 عاما، وهو مستوى قياسي بفضل انخفاض أسعار الغذاء، ونشر المركز انفوجرافا أظهر أن المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام سجل 5.7% خلال العالم المالي الماضي، مقارنة ب 13.9% في العام الأسبق.