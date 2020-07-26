الجيش المالي: مقتل اثنين وإصابة 5 أخرين بهجوم إرهابي على مواقع عسكرية شمالي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - باماكو - (أ ش أ):
أعلن الجيش المالي أن مواقع عسكرية مشتركة مع قوات (برخان) الفرنسية في منطقة تين (بكتو) شمالي مالي تعرضت لهجوم إرهابي، أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين آخرين.
وذكر بيان للقوات المسلحة المالية نشر اليوم الأحد في باماكو أن الهجوم الإرهابي الذي وصفه البيان بـ"المعقد" استهدف مواقع للجيش المالي وقوات برخان الفرنسية في منطقة كوسي التابعة لمحافظة تين بكتو.
وأضاف البيان أن المواقع العسكرية تعرضت لإطلاق نار مكثف من سيارتين يقودهما انتحاريان محملتان بالمتفجرات وتم إطلاق عشر قذائف من الهاون، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل أحد أفراد (برخان) وطفلة عمرها أربع سنوات وأصيب جنديان وثلاثة مدنيين بجروح.
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