إسرائيل..مظاهرة جديدة للمطالبة باستقالة نتنياهو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 07:15 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 07:15 صباحاً - مشاركة

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وتزايدت في الأسابيع الأخيرة التظاهرات ضد “فساد الحكومة”، وشهد بعضها مواجهات عنيفة مع الشرطة.

ودان المتظاهرون ما اعتبروه إدارة سيئة لأزمة فيروس كورونا المستجد من طرف رئيس الوزراء وكذلك “هجماته على الديموقراطية”.

ورفع المحتجون السبت لافتات كتب عليها “فاسد، مللنا منك”، و”منفصل” عن الواقع، و”أين الأخلاق؟ القيم؟ يا للخسارة”.

وطالب المتظاهرون باستقالة نتانياهو، المتهم بالفساد والغش وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.

وانتقدوا كذلك القانون الذي أقر هذا الأسبوع ويعطي الحكومة صلاحيات خاصة لمكافحة كوفيد-19 حتى يونيو 2021 عبر خفض الرقابة البرلمانية على قرارات الحكومة.

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وفرّقت الشرطة المتظاهرين بخراطيم المياه خلال التظاهرات السابقة، ما أدى إلى إصابة كثير منهم.

ولأول مرة، تجمع مئات المحتجين أيضا مساء السبت، أمام إقامة نتانياهو في مدينة قيسارية (قيصرية) الساحلية.

وعلى غرار الأسابيع الماضية، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وفي مدن أخرى احتجاجا على الإدارة الصحية والاقتصادية للأزمة.

وتقف الحكومة في موقف صعب، إذ تتهم بالتسرع في فتح الاقتصاد، وبالعجز عن اتخاذ تدابير متناسقة لكبح انتشار العدوى.

وسجلت إسرائيل رسميا أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و455 وفاة، ورصدت مؤخرا أكثر من ألف إصابة جديدة.

ويطال الاحتجاج أيضا الشق الاقتصادي لأزمة وباء كوفيد-19، إذ يتهم عدد من الإسرائيليين العاطلين عن العمل، أو ذوي الموارد المحدودة، الحكومة بالتقاعس عن مساعدتهم.