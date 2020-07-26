كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إعصار هانا يصل إلى ولاية تكساس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل إعصار "هانا"، إلى اليابسة جنوبي ولاية تكساس، تصاحبه رياح بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن أول إعصار أطلسي لهذا الموسم وصل إلى جزيرة "بادر" الحاجزة، والتي تقع على مسافة 20 كيلومترا جنوب "بورت مانسفيلد"، الساعة الخامسة مساء السبت (2200 بتوقيت جرينتش)، تصاحبه رياح بلغت سرعتها 150 كيلومترا.

وأضاف المركز إن قوة العاصفة المدارية "هانا" قد اشتدت صباح السبت وتحولت إلى إعصار من الفئة الأولى.