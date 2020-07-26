شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الفضاء.. بريطانيا تعزز قدراتها الدفاعية لمواجهة تهديدات روسيا والصين والان نبدء بالتفاصيل
وكانت بريطانيا قالت يوم الخميس إنها تشعر بقلق من تجربة قمر صناعي روسي تضمنت إطلاق مقذوف "له خصائص السلاح".
وأضاف الوزير في مقال بصحيفة صنداي تليجراف أن الصين تشكل تهديدا أيضا لبلاده مشيرا إلى أنها تطور أسلحة لاستخدامها في الفضاء.
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