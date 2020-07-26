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حرب الفضاء.. بريطانيا تعزز قدراتها الدفاعية لمواجهة تهديدات روسيا والصين

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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس يوم أمس السبت إن بلاده ستعزز قدراتها على مواجهة تهديدات روسيا والصين في مجال الفضاء في إطار مراجعة حكومية للسياسة الخارجية والأمنية والدفاعية.

وكانت بريطانيا قالت يوم الخميس إنها تشعر بقلق من تجربة قمر صناعي روسي تضمنت إطلاق مقذوف "له خصائص السلاح".

وأضاف الوزير في مقال بصحيفة صنداي تليجراف أن الصين تشكل تهديدا أيضا لبلاده مشيرا إلى أنها تطور أسلحة لاستخدامها في الفضاء.

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