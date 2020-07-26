شكرا لقرائتكم هوك: النظام الإيراني خطر على شعبه واستقرار المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر بريان هوك، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، من خطر النظام في طهران على الشعب الإيراني وعلى دول المنطقة، كما حذر من تداعيات عدم تمديد العقوبات، بما فيها حظر السلاح.

وقال هوك أيضا، بعد أن أجرى محادثات في تونس ضمن جولة ستشمل دولاً خليجية وأوروبية، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": إنه سيتم تقديم مشروع يسعى لأن تصادق عليه كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، سواء كانت دائمة العضوية أم لا ومنها تونس، لتمديد العقوبات.

المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني

وحذر هوك من أن عدم تمديد قرار حظر السلاح سيعني مزيداً من تصدير الأسلحة من إيران إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، والمزيد من الأسلحة الإيرانية لحزب الله اللبناني وحركة حماس وغيرهم.

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قبل ذلك قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران إن الشعب الإيراني متحد أكثر من أي وقت مضى، وإنه بوقوفه إلى جانب بعضه البعض، أقوى بكثير من سلاح الباسيج أو سجون الحرس الثوري.

وطالب هوك في مقطع الفيديو بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، و3 من محتجي نوفمبر الماضي المحكومين بالإعدام.

وتابع قائلاً إن الرئيس ترمب يقف إلى جانب الملايين من الإيرانيين، احتجاجاً على هذه الأحكام غير العادلة، والسلوك الذي ينتهجه النظام الإيراني.

وأوضح أن قادة دول العالم احتجوا، دعماً للشعب الإيراني الذي يطالب بالمساءلة وتحقيق العدالة.