حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد حتى الخميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتأثر البلاد بموجة حارة جدا تستمر حتى يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن ترتفع الحرارة بشكل إضافي، بحيث تكون أعلى من المعدلات السنوية بأكثر من سبعة درجات مئوية.

ومن المتوقع ان تكسر الكثير من المناطق حاجز الأربعين درجة مئوية ما عدا المناطق الجبلية التي ستشهد حرارة أقل من ذلك، لكنها لن تقل بأي حالة من الأحوال عن حاجز 35مئوية في المناطق الجبلية العالية.

اليوم الأحد، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة جداً بشكل عام نهارا في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-7 درجات.

ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في جميع المناطق ودرجات الحرارة عند نهاية العشرينيات، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الإثنين، تستمر الموجة الحارة بالتأثير على البلاد لليوم الثاني، وتكون الأجواء حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-6 درجات.

ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في جميع المناطق مع درجات حرارة تتراوح من منتصف العشرينيات إلى نهايتها.

وتظهر بعض السحب في السماء خصوصا في الطبقات العالية، وفرصة ضعيفة لهطول رذاذ مع أجواء كاتمة وضاغطة، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، مع هبات نشطة أحيانا.

يوم الثلاثاء، تستمر الموجة الحارة بالتأثير على البلاد لليوم الثالث، وتكون الأجواء حارة جداً بشكل عام نهارا في معظم المناطق.

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وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4-6 درجات بحيث تتجاوز منتصف الثلاثينيات في الجبال.

ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في جميع المناطق مع درجات الحرارة تتراوح ما بين منتصف العشرينات إلى نهايتها، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة بوجه عام.

يوم الأربعاء، تستمر الموجة الحارة بالتأثير على البلاد لليوم الرابع على التوالي، وتكون الأجواء حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق.

وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4-6 درجات بحيث تتجاوز منتصف الثلاثينيات في الجبال.

ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً في جميع المناطق مع درجات حرارة تتراوح ما بين منتصف العشرينات إلى نهايتها، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة بوجه عام.

في يوم الخميس، تستمر الموجة الحارة بالتأثير على البلاد لليوم الخامس على التوالي، وتكون الأجواء حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق.

وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4-6 درجات بحيث تتجاوز منتصف الثلاثينيات في الجبال.

ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في جميع المناطق مع درجات حرارة تتراوح ما بين منتصف العشرينات إلى نهايتها، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة بوجه عام.