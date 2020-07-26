زعيم المعارضة التركية يفوز مجددا برئاسة "الشعب الجمهوري"

أعلن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزب المعارضة التركية، مساء السبت، فوز رئيسه الحالي كمال قليجدار أوغلو بمنصب الرئيس مجددًا؛ لمدة 4 سنوات مقبلة.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، التي أشارت إلى أن انتخاب رئيس الحزب تم خلال المؤتمر الاعتيادي العام الـ37 للحزب، الذي بدأ السبت، ويستمر لمدة يومين.

وحصل زعيم المعارضة التركية على 1251 صوتًا من أعضاء المؤتمر العام، حيث كان مرشحًا بقوة من قبل رؤساء أفرع الحزب في كافة الولايات التركية.

وكانت إدارة حزب الشعب الجمهوري التركي، قد أعلنت أن نائبه بالبرلمان عن مدينة إزمير، قليجدار أوغلو هو المرشح الوحيد لرئاسة الحزب.

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توافق عام

إعلان الحزب ترشيح قليجدار أوغلو منفردًا جاء بسبب حصوله على جميع التوقيعات من رؤساء البلديات بواقع 80 توقيعًا، بينما لم يحصل المرشحون الآخرون على توقيعات كافية من الأعضاء الآخرين، التي كان من المفترض أن تبلغ 68 توقيعًا كحد أدنى.

وقليجدار أوغلو، خريج أكاديمية الاقتصاد والعلوم التجارية بالعاصمة، أنقرة، وهو اقتصادي، وخبير بالشؤون المالية، تولى من قبل مناصب إدارية عليا رفيعة المستوى في المجال الاقتصادي.

كما عمل كمحاضر وأكاديمي بعدد من الجامعات التركية، من بينها جامعة "جاحي تبه" في أنقرة، وله ثلاث كتب في علم الاقتصاد، فضلًا عن كثير من المقالات بعدد من الصحف والمجلات داخل تركيا وخارجها.

مثل حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان عن مدينة إسطنبول، في الدورات الـ22، والـ23، والـ24 التشريعية، وفي الدورتين الـ25، والـ26، والـ27(الحالية) عن مدينة إزمير، وهو أب وله 3 أبناء.

وفي كلمته التي ألقاها في وقت سابق السبت شن قليجدار أوغلو، هجومًا على نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، وحمله مسؤولية الأوضاع التي تمر بها تركيا، كما طالب بتأميم الاستثمارات القطرية، في تركيا، وكتابة دستور جديد للبلاد.