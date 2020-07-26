شكرا لقرائتكم خبر عن فشل جديد لأردوغان.. استقالة 18 من جمعية حقوق المرأة التابعة للعدالة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت عضوات جمعية حقوق المرأة التابعة لحزب العدالة والتنمية ببلدية أريتش بمحافظة فان، استقالتهن بسبب «التصرفات المشينة» التى تعرضن لها من قبل رئيس البلدية نديم سغلام، وبعض من المسئولين التابعين له بالبلدية.

وقالت منصات تركيا معارضة، إن 18 عضوة بجمعية حقوق المرأة ببلدية أريتش التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تقدمن باستقالتهن.

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وأفادت المستقيلات بأنهن لم يستطعن تحمل الضغط والعنف النفسي الواقع عليهن من قبل رئيس البلدية سغلام، أكثر من ذلك، وأوضحن أنهن أجبرن على تقديم الاستقالات في ظل تلك الضغوط.

وقالت العضوات المستقيلات، في بيان، نحن بصفتنا رؤساء مجلس إدارة فرع أريتش لحقوق المرأة عن حزب العدالة والتنمية، فإننا نتقدم باستقالتنا بإرادتنا الكاملة بسبب التصرفات المشينة والعنيفة والنفسية التى بدرت من رئيس المقاطعة، نديم سغلام، ورئيس معالجة المعلومات يونس شاهين.