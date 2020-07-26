شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يطالب كافة الوسائل بسرعة تقنين الأوضاع قبل منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كافة الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاعها قبل منتصف أغسطس القادم طبقًا للائحة التنفيذية للقانون المنظم لتنظيم الصحافة والإعلام.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت من قبل قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

وتتضمن اللائحة ٢٦ مادة ونموذج استرشادى لعقد عمل فى الصحف ووسائل الإعلام، ونصت المادة الثامنة من اللائحة على أن يضع المجلس الأعلى نموذجا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، وأن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين.

ونصت أيضا على أنه يجب من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى يذلك على النموذج المعد لهذا الغرض .