أول إصابة بكورونا.. كوريا الشمالية تعلن الطوارئ القصوى

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت كوريا الشمالية، أنها في "حالة طوارئ قصوى" بعد اشتباهها بأول إصابة بفيروس كورونا، وفق الإعلام الرسمي، معترفة للمرة الأولى بأن وباء كوفيد-19 قد يكون وصل إلى البلاد.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الإصابة بأنها لـ"شخص يشتبه بأنه مصاب عاد في 19 يوليو بعد أن اجتاز بطريقة غير شرعية خط ترسيم الحدود"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأكدت بيونج يانج في وقت سابق إنه لم تسجل أي اصابة بمرض كوفيد-19، وإن حدود البلاد لا تزال مقفلة.