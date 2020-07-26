وزير التعليم: امتحان الثانوية العامة 2021 إلكترونيًا بنظام الكتاب المفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه حتى تغيير القانون سيظل تنسيق القبول في الجامعات معتمدًا على تقييم امتحانات الصف الثالث الثانوي وليس الـ3 سنوات، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العامة العام المقبلة ستكون إلكترونية والطلاب سيؤدون الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح.

وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المُذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت: "نحتاج تعديل قانون التعليم لإضافة معيار التقييم التراكمي"، موضحًا أنه سيتم إعلان نظام التعليم للعام الدراسي المقبل في سبتمبر المقبل.

وتابع وزير التعليم: "نبحث عدة بدائل لطريقة التعليم العام المقبل في ظل كورونا وضمن ما يتم التفكير فيه نظام التعليم المدمج"، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة تسكين 22 مليون طالب لتحقيق السلامة الصحية والدراسة لن تبدأ قبل 17 أكتوبر المقبل.

وتابع: الصفوف من "كي جي 1" وحتى الثالث الابتدائي سيذهبون إلى المدارس بشكل طبيعي ونبحث طرق متنوعة لكيفية دراسة الطلاب من الصف الرابع الابتدائي.