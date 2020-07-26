فيروس الانتحار.. أم لـ 3 أطفل تضع حد ليحاتها بطريقة مؤلمة بأزيلال !

وضعت سيدة في العشرينيات، حد لحياتها بطريقة مؤلمة فجر اليوم السبت، بحي واد الذهب وسط مدينة أزيلال.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالكة أم لتلاثة أطفال، عثر عليها معلقة بحبل بمطبخ منزل أسرتها، يرجح أنها تعاني من اضطرابات نفسية كانت كانت سبب في الحادث.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحدث عرف إستنفار لمختلف السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية التي عملت على فتح تحقيق بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

هذا وقد تم إيداع جثة الهالكة بمستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي لأزيلال، في انتظار إخضاعها لتشريح الطبي لمعرفة الاسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاتها.