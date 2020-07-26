شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إفريقيا ترتفع إلى 810 آلاف والان نبدء بالتفاصيل
أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في جميع أنحاء دول القارة الإفريقية بلغ 810008 حالات.
وأوضح تقرير صادر عن المركز أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء القارة ارتفع من 787501 أمس ليصل إلى 810008 حالات.
ولفت إلى أن عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 17088، مقارنة بـ 16697 حالة سجلت نفس الفترة من أمس.
وتحدث التقرير عن تعافي 462374 شخصاً من المرض في دول القارة.
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