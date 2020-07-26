شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 511 إصابة جديدة و40 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 511 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد و 40 حالة وفاة، وتعافي 933 حالةً ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالات. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 91583 حالةً من ضمنهم الـ 32903 حالات التي شُفيت، و 4558 حالة وفاة.

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