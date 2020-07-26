شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: الحفاظ على السلم الأهلي واجب مقدس والان نبدء بالتفاصيل

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي إلى تكوين الحكومة في أجل أقصاه شهر.

وأكد الرئيس لدى تسليمه رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة لهشام المشيشي ، أن الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أهم الأولويات، مشددًا على أن الحفاظ على السلم الأهلي واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه، وأن احترام القانون لا يقل قداسة عنه.

وقال: " حترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرًا صادقًا وكاملاً عن إرادة الأغلبية".