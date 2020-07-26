شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة اشتباه.. كوريا الشمالية تدخل نادي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كوريا الشمالية، مساء أمس السبت، رصدها أول شخص يشتبه في إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، بعد أشهر من إصرارها على خلو البلاد من المرض.

وأفادت وكالة أنباء كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ أبلغت عن أول حالة يشتبه في أنها للإصابة بـ"كوفيد 19" في شخص عاد إلى البلاد في 19 يوليو.

وعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اجتماعا سياسيا طارئا لحزب العمال الحاكم في البلاد أمس، لمناقشة "حدث طارئ (وقع) في مدينة كيسونغ"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتستمر كوريا الشمالية في الإصرار على أنها خالية تماما من فيروس كورونا في الوقت الذي يتزايد فيه أعداد الإصابات بالفيروس عالميا لتتجاوز حاجز 16 مليون حالة.