شكرا لقرائتكم خبر عن «حرائق إيران» تقترب من منازل قادة الحرس الثوري والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية نقلًا عن الشرطة وإدارة الإطفاء أن ماسًا كهربيًا تسبب في إشعال حريق في أشجار بضاحية في شرق العاصمة الإيرانية طهران، أول أمس الجمعة، ونفت أن يكون الحريق ناجمًا عن انفجار.

وقال نائب رئيس شرطة طهران، حميد هداوند، للوكالة إنه تم إخماد الحريق كما قال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه لم يكن هناك انفجار.

ونقلت تقارير إعلامية إيرانية عن هداوند قوله إن المنطقة المتضررة تقع قرب مجمع شاه داغيغي الذي يضم مقار إقامة بعض قادة الحرس الثوري ومسؤولين كبار آخرين.

ومنذ أواخر يونيو تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية وأيضًا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.

وزعمت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس الماضي، أن حكومات أجنبية ربما تكون وراء هجمات إلكترونية تعرضت لها منشآت إيرانية في الآونة الأخيرة، لكن الوزارة هوّنت من شأن احتمال أن يكون لتلك الحكومات دور في الحرائق والانفجارات.