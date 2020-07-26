السودان: نتطلع لجولة تفاوض حاسمة حول سد النهضة

أعرب السودان، مساء السبت، عن تطلعه لجولة مفاوضات حاسمة بمواقيت محددة لمعالجة القضايا العالقة حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي.

وأشادت وزارة الري السودانية، ببيان الاتحاد الأفريقي، عقب القمة المصغرة للاتحاد التي انعقدت الثلاثاء الماضي، حول سد النهضة، ووصفته بالمتوازن وأنه جاء متوافقا مع ما طرحه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونا بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.

وقال متحدث باسم وفد التفاوض السوداني "بيان الاتحاد الأفريقي متوازن ومقبول في مجمله وبلادنا تتطلع لجولة تفاوض حاسمة محددة بقيد زمني محدد وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة والإلتزام بها دون طرح قضايا جديدة خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية".

وأثنى المتحدث على تقرير الخبراء الذي قدم للقمة الأفريقية المصغرة والذي اتسم بالدقة والتركيز على القضايا مثار الخلاف، داعيا لمنح الخبراء دورا أكبر خلال مراحل التفاوض القادمة لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق مرضي.

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وكان الاتحاد الأفريقي دعا في بيانه عقب قمته المصغرة، الثلاثاء، إلى ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن إتفاق شامل يتضمن المشاريع المستقبلية.

ورحب بدعم الأمين العام للأمم المتحد ورغبة المجتمع الدولي في دعم الدول الثلاث فنيا وماليا لإدارة موارد المياه العابرة حال التوصل لاتفاق شامل.

وشدد على ضرورة التزام كل الأطراف بالإمتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شانها إعاقة عملية التفاوض.

وقال بيان الاتحاد الأفريقي إن المباحثات ستتواصل حول النقاط الفنية والقانونية المعلقة بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.