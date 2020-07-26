كورونا يعوض خسائر الماضى.. 3 علماء يحققون أرباحا فلكية بسبب عقار محتمل للوباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

حقق ثلاث أساتذة في كلية الطب بجامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة هذا الأسبوع نجاحا كبيرا في علاج ‏مرضى الفيروس التاجي وأصبحوا مليونيرات فى نفس الوقت، بحسب صحيفة الجارديان.



واكتشف الأساتذة راتكو ديوكانوفيتش وستيفن هولجيت ودونا ديفيز منذ 20 عاما مضى أن ‏الأشخاص الذين يعانون من الربو وأمراض الرئة المزمنة يفتقرون إلى بروتين يسمى ‏إنترفيرون بيتا والذي يساعد على محاربة نزلات البرد، وتوصلوا اليوم إلى أنه يمكن ‏تعزيز دفاعات المرضى ضد العدوى الفيروسية إذا تم استبدال البروتين المفقود.‏

وقالت الجارديان إن الأساتذة الثلاثة أنشؤا شركة ‏Synairgen‏ ، لتحويل اكتشافاتهم إلى ‏علاجات، وتم تداولها في سوق الأوراق المالية في عام 2004 ولكن صفقة مع ‏AstraZeneca‏ لعلاج الالتهابات الفيروسية في مرضى الربو فشلت وانهارت الأسهم.‏

ومع تفشي كورونا أصبح هناك طلب مرتفع على أى علاجات محتملة لصعوبات التنفس.‏

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وأظهرت نتائج التجربة الأولية التي نُشرت هذا الأسبوع أن مرضى الفيروسات التاجية في ‏المستشفى الذين أعطوا تركيبة خاصة من عقار الانترفيرون بيتا للأساتذة الثلاث يُدعى ‏SNG001‎‏ من المرجح أن يتعافوا فعليا مرتين إلى ثلاث مرات من تلك التي أعطيت علاجا ‏وهميا.‏

ووجدت الدراسة التي أجريت على 101 شخصًا أن المرضى كانوا أقل عرضة للإصابة ‏بنوع حاد من المرض بنسبة 79% كما أن ضيق التنفس لديهم "انخفض بشكل ملحوظ" ‏على حد قول الشركة.‏

ووفقا للتقرير فبمجرد نشر نتائج التجارب السريرية في صباح يوم 21 يوليو ارتفعت ‏الأسهم وبحلول الظهيرة ارتفعت بنسبة 540 %، وشهد ديوكانوفيتش البالغ من العمر 65 ‏عامًا أستاذ الطب حصته 0.56 % في الشركة تقفز في القيمة في يوم واحد من حوالي ‏‏300،000 جنيه إسترليني إلى 1.6 مليون جنيه إسترليني. ‏

وارتفعت حصة 0.59% التي يملكها هولجيت البالغ 73 إلى 1.7 مليون جنيه إسترليني، ‏كما يمتلك ديفيز البالغ من العمر 67 عامًا وهو المؤسس الثالث حصة مماثلة من خلال ‏شركة منفصلة.‏

وارتفعت أسهم ‏Synairgen‏ حتى الآن هذا العام بأكثر من 3000%، مما يقدّر الحصة ‏الإجمالية لمديري الشركة بنسبة 2.6% بأكثر من 7 ملايين جنيه استرليني.‏