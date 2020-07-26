ترامب يلعب الجولف فى نيوجيرسى بعد ساعات من إعلانه حالة الطوارئ فى ولاية هاواى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، أثناء قضاءه وقت فراغه في لعب الجولف برفقه أحد أصدقائه في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.



وعلى جانب آخر، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس، حالة الطوارئ في ولاية هاواي وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار دوجلاس. وبحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، فإنه يتيح إجراء الرئيس لوزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة والمطلوبة لتدابير الطوارئ، من إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة.

وأفاد البيان أن وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات حسب تقديرها، والمعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ، ودعم المأوى بتمويل اتحادي بنسبة 75 بالمئة.