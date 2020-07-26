شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتجاز أمريكى فى مطار تولوز للاشتباه بقتله زوجته الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 اعتقلت السلطات الفرنسية أمريكيا يشتبه بقتله زوجته الفرنسية في مطار تولوز عندما كان يهم بركوب طائرة لمغادرة البلاد وذلك حسبما قالت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت نقلا عن ممثلة الادعاء المحلي.

Advertisements ونقلت الوكالة عن ممثلة الادعاء ماري أجنيس جولي قولها إنه خلال استجواب الشرطة للمواطن الأمريكي اعترف بطعنه زوجته لور كروجر(52 عاما) والتي تم العثور على جثتها قرب منزلهما في مدينة ناربون الساحلية المطلة على البحر المتوسط. ولم يتسن الوصول لمسؤولي الشرطة الإقليمية للتعليق اليوم السبت.

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