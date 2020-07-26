الشرطة السعودية توضح تفاصيل فيديو يظهر شخص يسئ لعلم المملكة بحائل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة للفيديو الذي يظهر فيه شخص يسيء لعلم المملكة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته وهو ( مواطن بالعقد الرابع من العمر ).



واتضح بحسب ما نقلت "واس" أنه يعاني من اعتلاصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة للفيديو الذي يظهر فيه شخص يسيء لعلم المملكة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته وهو ( مواطن بالعقد الرابع من العمر )، واتضح بحسب ما نقلت "واس" أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وتم تسليمه من قبل ذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.

لات نفسية، وتم تسليمه من قبل ذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.