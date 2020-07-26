شكرا لقرائتكم خبر عن دعم المشروعات البحثية والابتكار.. ما هى أهداف تعديل قانون رعاية النوابغ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مجلس النواب، نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وبناءً عليه أصبح للمجلس الأعلى للجامعات طلب تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من المصروفات والرسوم الدراسية المُقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ المُنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2019، لزيادة موارد الصندوق الذى يرعى الموهوبين والمُبدعين.

ونرصد فى ذلك أهداف ذلك القانون:

- يهدف مشروع القانون تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسي2019/2020 .

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- يستهدف التعديل دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمُبتكرين

- ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.

- سيؤدى مشروع القانون إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات.

- يستهدف القانون من خلال التعديلات زيادة موارد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.