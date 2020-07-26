مجلس مدينة بنها يعلن توفير سيارات لنقل أبناء الصعيد لمحافظاتهم لقضاء عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين: أعلن مجلس مدينة بنها بالقليوبية، توفير وسائل مواصلات لأبناء محافظات الصعيد العاملين بالمدينة وضواحيها، الذين يرغبون في السفر إلى محافظاتهم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك. وقال مجلس المدينة في بيان رسمي، إن هذه الوسائل ستكون مريحة وأمنة من مدينة بنها إلى أي محافظة من محافظات الصعيد، موضحًا أن على كل من يرغب من أبناء محافظات الصعيد في السفر إلى أي محافظة التوجه فورًا إلى إدارة مجمع مواقف مدينة بنها بجوار فرق الأمن للحجز والاستعلام عن مواعيد الرحلات.

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