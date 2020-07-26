هذه الدولة تمنح السياح 3 آلاف دولار في حال إصاباتهم بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت حكومة أوزبكستان عن خطة فريدة من نوعها لجذب السياح، حيث ستدفع 3 آلاف دولار لكل منهم في حال إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده في البلاد، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقالت صوفي إيببوتسون، سفيرة السياحة في أوزبكستان لدى المملكة المتحدة، إن بلادها تريد أن تطمئن السياح بأنهم يستطيعون زيارتها في أي وقت.

وأكدت أن الحكومة واثقة جدا في إجراءات السلامة التي فرضت مؤخرا، موضحة أن تلك الإجراءات تنفّذ في جميع أنحاء قطاع السياحة لحماية السياح من فيروس كورونا.

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وأفادت صوفي إيببوتسون بأن الرئيس تعهد بمنح أي سائح 3 آلاف دولار إذا أصيب بالفيروس أثناء قضاء إجازته في أوزبكستان.

ووضعت الدولة شروطا للحصول على الأموال، فيجب على السائح التنقل مع مرشد سياحي معتمد، على دراية بإرشادات السلامة والنظافة، كما أنه مطلوب من المواقع السياحية وأماكن الإقامة الحصول على شهادة من الحكومة بأنها تفي بالمعايير الجديدة للسلامة الصحية والوبائية.

يذكر أن إصابات كورونا في أوزبكستان بلغت 19.3 ألف حالة شفي منهم 10.4 ألفا فيما توفي 106 مصابين بالمرض، حتى تاريخ 24 يوليو 2020.