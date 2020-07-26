الرئيس التونسي يعين وزير الداخلية هشام المشيشي رئيسا للوزراء

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم السبت، وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة، وأمام المشيشي 30 يوما ليشكل حكومة قادرة على كسب ثقة النواب، وكان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قد قدم استقالته

يوم 15 يوليو الماضي بسبب ملف شبهة تضارب المصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يملكها أو يملك أسهما في رأس مالها.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس

الفخفاخ، أمس الجمعة، أقال وزير الخارجية نور الدين الري من مهامه، وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية بأن الفخفاخ وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر إعفاء نور الدين الري من منصبه كوزير للشؤون الخارجية، وأضافت الوكالة أن الفخفاخ كلف كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر، بمهام وزير الخارجية بالنيابة.