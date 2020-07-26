الإفراج عن 5 كوريين مختطفين

وأوردت وكالة الأنباء البينينية، السبت، أنه تم إطلاق سراح الكوريين الجنوبيين من جنوب نيجيريا، بعد نحو شهر من اختطافهم إثر مهاجمة الجماعة المسلحة سفينة صيد حمولتها 994 طنا، وكان على متنها 30 من أفراد الطاقم، ولكن تم اختطاف ستة منهم فقط من بينهم مواطن غاني.
أشارت إلى أن الكوريين الجنوبيين المفرج عنهم بصحة جيدة، بينما نقل المختطف الآخر، وهو مواطن غاني، بأمان إلى سفارة غانا لدى نيجيريا.
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