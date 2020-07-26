مقتل 20 مزارعا في دارفور

قتل مسلحون 20 شخصا على الأقل بينهم امرأتان وأطفال كانوا يزورون أراضهيم في دارفور في غرب السودان للمرة الأولى منذ سنوات، وفق ما أعلن زعيم قبلي لوكالة فرانس برس.

وسُمح للمزارعين الذين يملكون هذه الأراضي في الأساس بالعودة بموجب اتفاق تم التوصل إليه قبل شهرين برعاية الحكومة.

وأوضح عمدة القرية إبراهيم أحمد عبر الهاتف من الخرطوم أنه فور وصولهم إلى حقولهم في جنوب دارفور «وصل مسلحون وفتحوا النار ما أدى إلى مقتل 20 شخصا بينهم امرأتان وأطفال».