أعلنت إسرائيل أن مروحيات جيشها قصفت أهدافا عسكرية في جنوب سورية، ردا على إطلاق نار من سورية على أراضيها، ما يؤدي إلى تصاعد التوتر. وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات على زيارة لم يعلن عنها مسبقا لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي لإجراء محادثات حول «التحديات الأمنية الإقليمية».
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري أن «الحوامات الإسرائيلية المعادية استهدفت بصواريخ م/د (مضادة للدروع) ثلاث نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة».
وأوضحت أن القصف أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراج».
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تقصف أهدافا
في جنوب سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.