إردوغان يحول ديمقراطية تركيا إلى دكتاتورية

تحولت تركيا في العقدين الماضيين إلى شبه دكتاتورية، مع وجود أكثر من 100.000 معارض سياسي وإعلامي للحكومة في السجن، وحظر آلاف المواقع الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تزال الرقابة الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام مسموحا لها بالعمل، وذكر المحلل في شؤون الشرق الأوسط نيفيل تيلر في أحدث كتاب له

والذي نشرت مقتطفات منه صحيفة يورو آسيا أن انقلابا من الديموقراطية إلى الدكتاتورية ضرب تركيا في السنوات الأخيرة بسبب تصرفات وتطرف حاكمها الحالي إردوغان.

دولة الشعب سابقا

في 29 أكتوبر 1923، أعلن مصطفى كمال باشا - الذي أطلق عليه لاحقًا لقب أتاتورك «أب الأتراك» - عن إنشاء جمهورية تركيا.

كان عليها أن تكون دولة قومية جديدة مكرسة لسيادة الإرادة الوطنية - «دولة الشعب». لأن الإمبراطورية العثمانية الفاسدة القديمة بقيادة السلطان ماتت. كما شرع أتاتورك، كأول رئيس لتركيا، في إنشاء دولة حديثة.

وفي 15 سنة حتى وفاته، أدخل إصلاحات شاملة لا مثيل لها في المجالات السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والثقافية.

قال ذات مرة: «إنني أدافع عن أحلام الأمة، وعمل حياتي هو تحقيقها».

تطرف إردوغان

في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، عندما صعد رجب طيب إردوغان إلى السلطة كزعيم لحزب العدالة والتنمية (AKP).

ظهر إردوغان في السياسة التركية من الجناح المتطرف للإسلام - الإخوان المسلمين - وكان يعارض بشكل غريزي التقاليد العلمانية التي عززها أتاتورك في الأمة. فغير الدستور ومنح نفسه سلطات كاسحة في إدارة البلاد.

زلزال سياسي وانتخابي

عانى إردوغان من هزيمة أكثر حدة في الانتخابات البلدية التي أجريت في مارس 2019، وصفت بأنها «زلزال سياسي وانتخابي».

وقد أعلن إردوغان سابقا، الذي بدأ تسلقه السياسي كرئيس بلدية إسطنبول، أن من يسيطر على إسطنبول يسيطر على تركيا. لذا كانت ضربة مريرة عندما هزم مرشح حزب العدالة والتنمية من قبل إكرام إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري.

وقدم حزب العدالة والتنمية على الفور سلسلة من الاعتراضات، وبعد أسابيع من الاستئناف، أيد المجلس الانتخابي التركي شكوى واحدة تتعلق بفرز الأصوات وإلغاء فوز إمام أوغلو.

ووسط عاصفة من الغضب، أمر بإعادة الانتخابات في إسطنبول في شهر يونيو. وكان ينظر إلى إعادة الانتخابات عالميًا على أنها اختبار غير مسبوق لديمقراطية تركيا الهشة الآن، ولمستقبل إردوغان السياسي.

وكانت النتيجة هذه المرة أكثر إثارة للدهشة. حيث انتهز شعب إسطنبول فرصتهم لتأكيد دعمهم للديمقراطية، وقام إمام أوغلو بزيادة تقدمه الأولي بـ13000 صوت إلى 777000، أو 54% من الأصوات المدلى بها.

كانت هذه الانتصارات الانتخابية نتيجة عمل أحزاب المعارضة السياسية التركية المختلفة معًا للمرة الأولى. على الرغم من نجاحها، فإن هذه الجبهة الموحدة لم تصمد أمام اختبار الزمن.

فأحد أسباب الخلاف بينها هو تصرفات إردوغان ضد الأكراد في شمالي سورية. يدينهم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، لكن حزب الشعب الجمهوري يؤيدهم.

منصب قيادي

من الواضح أن إردوغان يحاول تأسيس منصب قيادي لنفسه على المسرح العالمي. لكن كل مواقفه - تدخلاته العسكرية في سورية وليبيا، ومحاولاته لتعطيل صفقة خط أنابيب غاز إيست ميد، ومنافسته مع روسيا، وخطبه المناهضة للاتحاد الأوروبي - لا تعني شيئًا إذا فقد السلطة.

حيث تأثرت تقييمات الموافقة بشكل سلبي بسبب الانكماش الاقتصادي طويل الأمد وتأثير أزمة الفيروسات التاجية، ومن غير الحكمة أن يفترض إردوغان أن القمع الأكثر صرامة سيمكنه من الاحتفاظ بقبضته على السلطة إلى ما لا نهاية.

دكتاتورية إردوغان

في عهد إردوغان وبعد محاولة الانقلاب تم سجن 100.000 معارض سياسي وإعلامي

حظر آلاف المواقع الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي

لا تزال الرقابة صارمة على جميع وسائل الإعلام

تدخلاته في دول الجوار والإقليم سورية والعراق وليبيا وقطر

إظهار عداوته للجار اليوناني واستفزازاته بالتنقيب عن النفط في المتوسط