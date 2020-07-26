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الحوثي يتخذ من خزان صافر أداة للابتزاز

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طالب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في التلاعب بملف خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة في غرب اليمن.

وقال: إن ميليشيا الحوثي تتخذ خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة، وتقف حجر عثرة أمام اتخاذ معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة وما تمثله من تهديد بيئي كارثي على اليمن ودول الإقليم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

مشيرا إلى أن تراجع ميليشيا الحوثي عن تعهداتها بخصوص خزان صافر العائم هو تأكيد على مراوغتها.


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