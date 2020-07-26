الحوثي يتخذ من خزان صافر أداة للابتزاز

وقال: إن ميليشيا الحوثي تتخذ خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة، وتقف حجر عثرة أمام اتخاذ معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة وما تمثله من تهديد بيئي كارثي على اليمن ودول الإقليم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
مشيرا إلى أن تراجع ميليشيا الحوثي عن تعهداتها بخصوص خزان صافر العائم هو تأكيد على مراوغتها.
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