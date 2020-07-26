معركة سرت تقترب والوفاق تمنح الجنسية الليبية للمرتزقة

مع الاقتراب الحقيقي لمعركة سرت بين الجيش الليبي المدعوم عربيا وحكومة الوفاق الأسيرة لسلطة وأوامر تركيا، بدأت هذه الحكومة التي يرأسها فايز السراج، في تنفيذ مخطط الإبقاء على المرتزقة والميليشيات الإرهابية بشكل دائم في ليبيا، عبر دمجهم في المؤسسات الرسمية وسط حديث عن توجه لمنحهم الجنسية الليبية، وأكد الجيش الوطني الليبي أن حكومة الوفاق الليبية ضخت عدداً من عناصر الميليشيات المسلحة بين صفوف قوات الشرطة، وأن مدينة طرابلس شهدت تجول أول فرقة من المقاتلين السوريين، وهم يرتدون ملابس الشرطة.

وقال مراقبون إن ذلك يأتي في إطار بدء تنفيذ حكومة الوفاق الليبية مخطط التحايل على المطالب الدولية بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وذلك عبر دمج الميليشيات السورية بين القوات النظامية، وهو المخطط الذي يشرف عليه وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.

معسكر التكبالي

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، إن مجموعة من المرتزقة السوريين جرى تدريبهم بمعسكر «التكبالي» في العاصمة طرابلس، نزلت إلى الشوارع بالزي الأمني الليبي للبدء بمهامها، بعد إلحاقها بتشكيلات الشرطة التابعة لحكومة الوفاق.

كما ذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لمدينة مصراتة الليبية في تحد صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار، وخرق للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مؤكدا أن «العالم يتفرج.. وتركيا تتمدد» من أجل نهب ثروات ليبيا.

قلق بين المدنيين

يواجه المدنيون في ليبيا مخاطر مضاعفة في ظل التوجه الأخير، إذ بموجب تلك التطورات اكتسبت تلك الميليشيات سلطة ونفوذاً إضافياً، ما يمكنهم من مواصلة عملية النهب والسرقة التي يتعرض لها المدنيون منذ توافد الميليشيات، دون ردع.

سوق سلاح

أعلنت لجنة العقوبات الأممية، أن أنقرة أرسلت نحو 17 ألف مقاتل سوري مرتزق إلى ليبيا، مؤكدة أن ليبيا تحولت لسوق كبير للأسلحة بسبب خرق حظر التسلح.

أسلحة روسية

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بينت وزارة الدفاع الأمريكية، أن روسيا أرسلت المزيد من المعدات العسكرية إلى ليبيا تضمنت طائرات مقاتلة وصواريخ دفاع جوي وألغاما أرضية وسيارات مدرعة، وذلك في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وقف إطلاق النار

أكد الاتحاد الأوروبي لـ»السراج»، أن الأولوية في ليبيا وقف النار واستئناف تصدير النفط، فيما ناقش رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم التصعيد العسكري ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا.

تجنيس المرتزقة والميليشيات في ليبيا:

- حكومة الوفاق دمجتهم في المؤسسات الرسمية

- تم إشراكهم في صفوف قوات الشرطة

- تنفيذ مخطط لمنحهم الجنسية الليبية

- التمويه على الأمم المتحدة بأن الميليشيات والمرتزقة ليبيون