الارشيف / اخبار العالم

أكثر من 91 ألف إصابة بفيروس كورونا في مصر

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس حتى السبت هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها و 4558 حالة وفاة.

وقال إنه “طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو/ أيار 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا”.

Advertisements

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه مصر تخفيف القيود المفروضة مجتمعيا منذ أكثر من شهرين لمواجهة تفشي الوباء.

ومنذ تفشي الوباء في مصر، تناقصت الكميات المعروضة في الصيدليات من بعض الأدوية المستخدمة في علاج أعراض الفيروس الوبائي، إذ نقصت في الأسواق أدوية فيتامين سي، ومعززات المناعة، مثل بعض الفيتامينات التي تتضمن عنصر الزنك، والمضادات الحيوية.

لكن الوضع اختلف إلى حدٍ ما في الأسابيع القليلة الماضية، وأصبحت أدوية علاج أعراض الفيروس الوبائي متوفرة إلى حدٍ ما في الصيدليات المصرية، وفقا لمصادر في قطاع الصيدليات.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 91 ألف إصابة بفيروس كورونا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا