كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قدم استقالته يوم 15 جزيران الماضي. وأمام المشيشي، وهو مستقل، شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فإن الرئيس قيس سعيد سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية هشام المشيشي بـ تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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