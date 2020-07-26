حالات الإصابة بكورونا في الأراضي المحتلة تتخطى 60 ألف إصابة

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وتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي المحتلة 60 ألف شخص السبت في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لاحتواء زيادة جديدة في معدلات العدوى.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب وباء كورونا بلغ 455 حالة.
وبسبب القلق من تداعيات الإغلاق على الاقتصاد خففت حكومة الاحتلال من إجراءات الوقاية بأسرع من اللازم، وهو ما أقر به بعض المسؤولين آنذاك، وعادت معدلات الإصابة للزيادة من جديد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.